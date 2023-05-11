Германия потратит 16 млрд евро на помощь беженцам в 2023-м

Новости Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал выделить дополнительно миллиард евро на помощь беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023-м на эти цели уже направляли почти 3 миллиарда, а всего в этом году расходы Германии на беженцев, включая приехавших из Украины, должны составить 16 миллиардов евро.

Но даже с учетом этого многие коммуны заявляют, что находятся на пределе возможностей. Они больше не могут принимать и размещать переселенцев.