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Германия потратит 16 млрд евро на помощь беженцам в 2023-м

11 мая 2023 09:53
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Новости Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал выделить дополнительно миллиард евро на помощь беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023-м на эти цели уже направляли почти 3 миллиарда, а всего в этом году расходы Германии на беженцев, включая приехавших из Украины, должны составить 16 миллиардов евро.  

Германия потратит 16 млрд евро на помощь беженцам в 2023-м-1

Но даже с учетом этого многие коммуны заявляют, что находятся на пределе возможностей. Они больше не могут принимать и размещать переселенцев.  

Германия потратит 16 млрд евро на помощь беженцам в 2023-м-4

Отметим, с января прошений об убежище зарегистрировано свыше 101 тысячи. Это на 78 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это без учета украинцев.  

# Беженцы # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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