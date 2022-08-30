Тысячи индийцев покинули свои дома из-за масштабных наводнений на севере страны

Новости Индии. Тысячи человек были эвакуированы из-за масштабных наводнений на севере Индии. Из-за непрекращающихся дождей вышедшие из берегов реки залили сотни деревень и несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода залила магазины и первые этажи домов. Она прибывала так стремительно, что люди не успевали даже собрать свои вещи. Многие лишились всего имущества и крыши над головой. Во время сезона дождей, который продолжается с июня по сентябрь, в Индии выпадает до 70 % годовой нормы осадков. Жертвами вызванными ими наводнений становятся сотни людей, тысячи вынуждены покидать свои дома.