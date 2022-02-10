Мировые цены на сырьё и продовольствие за год выросли на 46%

Мировые цены на сырье и продовольствие выросли за год на 46 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным японского издания, это максимум с 1995 года. В основном речь идет о подорожании нефти, металлов и зерна.
Мировые цены на сырье и продовольствие выросли за год на 46 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным японского издания, это максимум с 1995 года. В основном речь идет о подорожании нефти, металлов и зерна.
По мнению издания, рост цен частично связан с улучшением деловой ситуации в мире, а также резким повышением потребительского спроса. Кроме того, стоит отметить, что ценовая ситуация препятствует более решительному восстановлению мировой экономики, пострадавшей от пандемии.