Прямой эфир

Мировые цены на сырьё и продовольствие за год выросли на 46%

10 февраля 2022 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировые цены на сырье и продовольствие выросли за год на 46 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным японского издания, это максимум с 1995 года. В основном речь идет о подорожании нефти, металлов и зерна.

Мировые цены на сырьё и продовольствие за год выросли на 46%-1

По мнению издания, рост цен частично связан с улучшением деловой ситуации в мире, а также резким повышением потребительского спроса. Кроме того, стоит отметить, что ценовая ситуация препятствует более решительному восстановлению мировой экономики, пострадавшей от пандемии.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты дальнобойщиков в Канаде могут привести к серьёзным экономическим последствиям
10 февраля 2022 09:43

Протесты дальнобойщиков в Канаде могут привести к серьёзным экономическим последствиям

В Индии студенты устроили забастовку из-за запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях
09 февраля 2022 14:17

В Индии студенты устроили забастовку из-за запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях

В Польше проходит общенациональная акция протеста фермеров. Их не устраивает стоимость топлива и удобрений
09 февраля 2022 14:12

В Польше проходит общенациональная акция протеста фермеров. Их не устраивает стоимость топлива и удобрений