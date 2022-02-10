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Бишкек занимает второе место в мире по уровню загрязнения воздуха. Как планируют решать эту проблему?

10 февраля 2022 10:14
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Новости Кыргызстана. Программа ООН по окружающей среде призывает мировое сообщество помочь Кыргызстану отказаться от угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным организации, сейчас Бишкек занимает второе место в мире среди городов с наивысшим уровнем загрязнения воздуха.

Бишкек занимает второе место в мире по уровню загрязнения воздуха. Как планируют решать эту проблему?-1

Местное правительство признает серьезность экологических проблем в стране и планирует сократить использование угля, а также добиться уменьшения объемов вредных выбросов. В первую очередь речь идет о более активном использовании гидроэлектростанций вместо ТЭЦ. Активисты призывают отказаться от традиционных свалок и продвигать использование солнечных батарей для отопления.

# Экология # Фотофакт

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