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Французским школьникам запретили пользоваться мобильниками

31 июля 2018 10:19
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Новости Франции . Во Франции приняли закон запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами с выходом в интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Французским школьникам запретили пользоваться мобильниками-1

Речь идет о детях до 15 лет, а также об учителях. При этом использовать мобильные нельзя будет не только во время занятий на территории учебных заведений, но и за их пределами. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже с сентября 2018 года. Стоит отметить, нововведение – одно из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона.

Французским школьникам запретили пользоваться мобильниками-4

# Интернет # Фотофакт

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