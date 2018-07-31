Французским школьникам запретили пользоваться мобильниками

Новости Франции . Во Франции приняли закон запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами с выходом в интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции . Во Франции приняли закон запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами с выходом в интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о детях до 15 лет, а также об учителях. При этом использовать мобильные нельзя будет не только во время занятий на территории учебных заведений, но и за их пределами. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже с сентября 2018 года. Стоит отметить, нововведение – одно из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона.