Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Новости Таджикистана. Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяла на себя террористическая группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами атаки стали 4 человека, граждане США, Швейцарии и Нидерландов. Они ехали по трассе на велосипедах, когда машина протаранила их колонну. Совершив наезд, из машины вышли трое и накинулись на туристов с ножами, после чего скрылись.