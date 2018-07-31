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Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

31 июля 2018 09:46
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Новости Таджикистана. Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяла на себя террористическая группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане-1

Жертвами атаки стали 4 человека, граждане США, Швейцарии и Нидерландов. Они ехали по трассе на велосипедах, когда машина протаранила их колонну. Совершив наезд, из машины вышли трое и накинулись на туристов с ножами, после чего скрылись.

Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане-4

Медики госпитализировали двух человек. Позже полиция вышла на след нападавших. Они ликвидированы. Ещё два человека задержаны по подозрению в причастности к атаке.

# Теракт # Фотофакт

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