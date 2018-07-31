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На Филиппинах произошёл теракт: 10 человек погибли

31 июля 2018 10:12
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Новости Филиппин. В провинции Басилан на юге Филиппин произошел теракт. Боевики подорвали автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах произошёл теракт: 10 человек погибли-1

В результате атаки погибли 10 человек. Среди них военный и 4 местных жителя. Сообщается о пострадавших, однако их количество на данный момент неизвестно. На месте ЧП работают медики и правоохранители. Уже известно, что за терактом стоит местная преступная группировка.

# Теракт # Фотофакт

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