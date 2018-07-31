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В Китае гигантская панда родила медвежат–близнецов

31 июля 2018 07:36
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Новости Китая. Китайский центр изучения и разведения бамбуковых медведей пополнился двумя малышами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае гигантская панда родила медвежат–близнецов-1

Гигантская панда Цао-Цао родила близнецов разного пола. Медвежата появились на свет совсем крохотными. Вес мальчика – 200 граммов, а девочки – 84 грамма. Сейчас она под особым наблюдением специалистов центра. Сообщается, что детеныши чувствуют себя хорошо и с удовольствием едят.

В Китае гигантская панда родила медвежат–близнецов-4

Все желающие могут предложить на обсуждение имена для медвежат. Бамбуковые медведи в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Всего в мире насчитывается около двух тысяч особей.

# Дикие животные # Фотофакт

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