В Китае гигантская панда родила медвежат–близнецов

Новости Китая. Китайский центр изучения и разведения бамбуковых медведей пополнился двумя малышами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантская панда Цао-Цао родила близнецов разного пола. Медвежата появились на свет совсем крохотными. Вес мальчика – 200 граммов, а девочки – 84 грамма. Сейчас она под особым наблюдением специалистов центра. Сообщается, что детеныши чувствуют себя хорошо и с удовольствием едят.