Польша завершила модернизацию электронного барьера на границе с Беларусью. Об этом заявили в МВД соседствующей с нами республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве уточнили, что работы велись на участке протяженностью 206 километров. Вдоль всего маршрута установлена дополнительная линия камер для наблюдения, а также улучшено освещение. Проект обошелся Варшаве в 125 миллионов злотых или 32 миллиона долларов. Сколько всего денег налогоплательщиков Польша закопала в эти рубежи, уже и вовсе не сосчитать. Три года назад польские власти начали активно укреплять рубежи. Прикрыли границу металлическим барьером с колючей проволокой, установили столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. Восточную границу европейской страны на данном этапе охраняют 6 тысяч солдат, а также полторы тысячи пограничников и полицейских.