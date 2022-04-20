В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Также готовятся к недопущению празднования Дня Победы

Нарушителей ждут солидные штрафы – от 300 до 700 евро. А для юридических лиц сумма может достичь и 1 200 евро. Как пояснила одна из депутатов-инициаторов запрета, он необходим «для обеспечения национальной безопасности Литвы».

Ольга Шерснева, СТВ:

Но и этого мало. В республике готовятся ввести еще один запрет, на празднование Дня Победы 9 мая. Это пообещал мэр Вильнюса. Он уже заявил, что не позволит проводить в литовской столице какие-либо мероприятия, посвященные этому событию.