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В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Также готовятся к недопущению празднования Дня Победы

20 апреля 2022 06:28
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Новости Литвы. В Литве запретили ношение георгиевской ленточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент страны внес соответствующие поправки в законодательство.

В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Также готовятся к недопущению празднования Дня Победы-1

Нарушителей ждут солидные штрафы – от 300 до 700 евро. А для юридических лиц сумма может достичь и 1 200 евро. Как пояснила одна из депутатов-инициаторов запрета, он необходим «для обеспечения национальной безопасности Литвы».

В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Также готовятся к недопущению празднования Дня Победы-4

Ольга Шерснева, СТВ:
Но и этого мало. В республике готовятся ввести еще один запрет, на празднование Дня Победы 9 мая. Это пообещал мэр Вильнюса. Он уже заявил, что не позволит проводить в литовской столице какие-либо мероприятия, посвященные этому событию.

# День Победы # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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