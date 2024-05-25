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Французский аэропорт Орли отменяет 70% всех рейсов

25 мая 2024 16:40
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Французский аэропорт Орли отменяет 70 % всех рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Париже бастуют авиадиспетчеры.

Французский аэропорт Орли отменяет 70% всех рейсов-1

Они призывают повысить заработную плату и улучшить условия труда. И хотя требования стандартные и уже не раз звучали с улиц столицы, ни руководство компаний, ни власти так и не позаботились о недовольных сотрудниках. В итоге люди не видят иного выхода и снова останавливают работу авиагиганта. Причем это уже вторая крупная забастовка диспетчеров за месяц.

В интересах сторон найти компромисс до старта Олимпиады. Орли – второй по загруженности аэропорт Франции, и он тоже готовится к массовому наплыву пассажиров в преддверии соревнований. В 2023 году он перевез более 32 миллионов человек. В 2024-м их ожидается не меньше.

# Акции протеста # Новости Франции

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