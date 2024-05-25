Угрозы и шантаж: в США представили законопроект о санкциях против Грузии. Инициатива уже внесена в Сенат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению американских чиновников, она должна привлечь к ответственности грузинских политиков и граждан за коррупцию, нарушения прав человека и поддержку закона об иностранных агентах. Список ограничений внушительный. Например, администрация США хочет ввести санкции против лиц, подрывающих, по их мнению, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Грузии и приостановить финансирование правительства страны. Кроме того, в планах ограничения на поездки граждан Грузии и их семей за поддержку данного закона.

Неудивительно, что на этом фоне на акциях протеста грузинских демонстрантов появились американские флаги. Никто не скрывает заказчиков беспорядков в Тбилиси. Официальный Тбилиси осудил такое решение США. В правящей партии Грузии назвали действия Вашингтона грубой попыткой «ограничить независимость и суверенитет страны».

Напомним, парламент начнет процедуру по преодолению вето президента Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах. Заседание комитета по юридическим вопросам назначено на понедельник, 27 мая.