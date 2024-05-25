Захарова: участники «мирной» конференции должны знать о заявлениях главы НАТО

Планирующим посещение саммита в Швейцарии необходимо учитывать призывы генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о снятии с Киева ограничения на удары по территории России западным оружием. Об этом завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее Столтенберг обратился к странам НАТО с призывом о снятии ограничений на осуществление ВСУ ударов по территории Российской Федерации. «Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию», – подчеркнула Захарова.

Конференция по Украине запланирована в Швейцарии 15-16 июня.