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В США самолёт врезался в жилой дом

22 октября 2022 11:44
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Новости США. В США небольшой самолет врезался в жилой дом. Все находившиеся на борту люди погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт врезался в жилой дом-1

Трагедия произошла в небольшом городке Кин в штате Нью-Гэмпшир. По рассказам очевидцев, после падения вспыхнуло пламя высотой 12 метров. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар. Удивительно, но из жильцов дома, а это 8 человек, никто не пострадал. Пока неясно, сколько людей находилось в самолете. Причины катастрофы расследуются. По предварительным данным, экипаж допустил роковую ошибку при заходе на посадку, поскольку взлетно-посадочная полоса расположена всего в одном километре от места падения.

# Авиакатастрофа # Новости США # Фотофакт

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