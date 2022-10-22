В США самолёт врезался в жилой дом

Новости США. В США небольшой самолет врезался в жилой дом. Все находившиеся на борту люди погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в небольшом городке Кин в штате Нью-Гэмпшир. По рассказам очевидцев, после падения вспыхнуло пламя высотой 12 метров. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар. Удивительно, но из жильцов дома, а это 8 человек, никто не пострадал. Пока неясно, сколько людей находилось в самолете. Причины катастрофы расследуются. По предварительным данным, экипаж допустил роковую ошибку при заходе на посадку, поскольку взлетно-посадочная полоса расположена всего в одном километре от места падения.