12 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Среди жертв есть дети

Новости Перу. 12 человек, в том числе четыре ребенка, погибли в крупном ДТП в центральной части Перу. Там пассажирский автобус врезался в мототакси, после чего загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Минздраве страны, количество жертв может увеличиться, так как сейчас в больницах находятся семь пострадавших, некоторые из них в тяжелом состоянии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По основной версии, виновником трагедии стал водитель автобуса, который уже задержан.