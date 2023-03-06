Прямой эфир

12 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Среди жертв есть дети

06 марта 2023 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. 12 человек, в том числе четыре ребенка, погибли в крупном ДТП в центральной части Перу. Там пассажирский автобус врезался в мототакси, после чего загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек погибли в крупном ДТП в Перу. Среди жертв есть дети-1

Как рассказали в Минздраве страны, количество жертв может увеличиться, так как сейчас в больницах находятся семь пострадавших, некоторые из них в тяжелом состоянии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По основной версии, виновником трагедии стал водитель автобуса, который уже задержан.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В адрес Вучича зазвучали обвинения в госизмене из-за нерешения вопроса с Косово
06 марта 2023 08:25

В адрес Вучича зазвучали обвинения в госизмене из-за нерешения вопроса с Косово

В Австрии прошли митинги против поставок оружия Украине
06 марта 2023 08:07

В Австрии прошли митинги против поставок оружия Украине

Один человек погиб при взрыве бензовоза в США
06 марта 2023 08:06

Один человек погиб при взрыве бензовоза в США