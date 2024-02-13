Мощный ураган оставил без электричества один из самых больших штатов Австралии

Сильный шторм обрушился на восточное побережье Австралии. Ураганный ветер оставил без электричества штат Виктория, один из крупнейших в стране. С проблемой столкнулись более полумиллиона домохозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода спровоцировала и транспортный коллапс. Частично приостановлено движение поездов, другие задерживаются. Из-за неработающих светофоров возникли заторы и серьезные перебои в работе общественного транспорта. Шторм принес с собой проливные дожди, из-за чего под водой оказались улицы как минимум четырех городов. Многие дороги перекрыты поваленными деревьями. А на Мельбурн обрушился крупный град. Повреждены оказались десятки домов и сотни автомобилей.