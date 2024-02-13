Канада отказалась выдать РФ бывшего эсэсовца Гунько

В Канаде отказались выдавать бывшего офицера СС Ярослава Гунько, почётного гостя канадского парламента, по требованию Москвы, сославшись на то, что между ними нет договора об экстрадиции. Об этом сообщает источник в российском МИДе, пишет РИА Новости.

Ранее, в феврале, российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил о запросе на выдачу Гунько, который обвиняется в организации геноцида советского мирного населения во время Второй мировой войны.

Документами из Государственного архива и Центрального архива Министерства обороны РФ подтверждается участие Гунько в военных действиях в составе дивизии СС «Галичина».

Гунько и его сослуживцы в период с 23 по 28 февраля 1944 года убили в селе Гута Пеняцкая Львовской области Украинской ССР не менее 500 советских граждан, в числе которых были евреи и поляки. Жертвы расстреливались и сжигались в домах и церквях.