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Путин: скоро украинская государственность окажется под вопросом

17 января 2024 07:02
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Украинская государственность рискует оказаться в ситуации, когда ей будет нанесен уже невосполнимый удар, пишет ТАСС.

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований российских регионов предположил, что может наступить момент, когда государственность Украины получит невосполнимый урон. А ответственность за это ляжет на власти Киева.

Комментируя сорванные переговоры с Киевом, Путин акцентировал внимание на том, что это «пoпытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы рeализовали за последние полтора года». Однако, как подчеркнул президент РФ, «это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, прaвящие круги на Украине, это понимают, и западные элиты понимают. Все понимают».

# Международная политика # Владимир Путин

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