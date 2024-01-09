Прямой эфир

Французские энергетики вышли на забастовку

09 января 2024 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Работники крупнейшей энергетической компании Франции решили выйти на забастовку. Они требуют повышения зарплат как минимум на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские энергетики вышли на забастовку-1

Накануне, 8 января, переговоры профсоюзов с руководством, где обсуждался этот вопрос, закончились провалом. Планируется, что сотрудники не выйдут на работу в начале следующей недели. Стоит отметить, что это происходит в то время, когда Францию накрывает волна холода. Оранжевый уровень опасности из-за низких температур уже объявлен почти в 50 департаментах.

# Забастовка # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Первая партия американских танков прибыла в Польшу
09 января 2024 13:33

Первая партия американских танков прибыла в Польшу

Белоруска пострадала в смертельном ДТП в России
09 января 2024 13:31

Белоруска пострадала в смертельном ДТП в России

Эстония собирается отдавать Киеву 0,25% своего ВВП
09 января 2024 13:02

Эстония собирается отдавать Киеву 0,25% своего ВВП