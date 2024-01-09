Французские энергетики вышли на забастовку

Работники крупнейшей энергетической компании Франции решили выйти на забастовку. Они требуют повышения зарплат как минимум на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне, 8 января, переговоры профсоюзов с руководством, где обсуждался этот вопрос, закончились провалом. Планируется, что сотрудники не выйдут на работу в начале следующей недели. Стоит отметить, что это происходит в то время, когда Францию накрывает волна холода. Оранжевый уровень опасности из-за низких температур уже объявлен почти в 50 департаментах.