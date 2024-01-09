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Первая партия американских танков прибыла в Польшу

09 января 2024 13:33
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В Польшу прибыла первая в 2024 году партия американских танков. 29 бронемашин доставлены в польский порт «Свиноуйсьце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая партия американских танков прибыла в Польшу-1

Всего же, согласно заключенному контракту, Варшава получит 116 «Абрамсов». Бюджету эта покупка обойдется без малого в 1,5 миллиарда долларов. Поставки вооружений в рамках этих договоренностей продолжатся до конца года. При этом ранее Польша и США подписали соглашение о покупке 250 новых модернизированных танков, которые должны быть доставлены в страну в течение следующих двух лет. Но этого польским властям показалось мало, и они договорились о поставке еще 116 «Абрамсов», правда, бывших в употреблении.

# Международная политика # Новости Польши

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