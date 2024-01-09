Первая партия американских танков прибыла в Польшу

Всего же, согласно заключенному контракту, Варшава получит 116 «Абрамсов». Бюджету эта покупка обойдется без малого в 1,5 миллиарда долларов. Поставки вооружений в рамках этих договоренностей продолжатся до конца года. При этом ранее Польша и США подписали соглашение о покупке 250 новых модернизированных танков, которые должны быть доставлены в страну в течение следующих двух лет. Но этого польским властям показалось мало, и они договорились о поставке еще 116 «Абрамсов», правда, бывших в употреблении.