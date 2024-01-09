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Белоруска пострадала в смертельном ДТП в России

09 января 2024 13:31
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Гражданка Беларуси пострадала в аварии в Ставропольском крае России. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска пострадала в смертельном ДТП в России-1

ДТП произошло недалеко от поселка Пятигорский. Водитель маршрутки при повороте не уступил дорогу ехавшему навстречу грузовику, и тот на полной скорости врезался в микроавтобус. На месте погибли шесть человек. Ранения получили четверо, в их числе и наша землячка. Белорусские дипломаты в России находятся в постоянном контакте с врачами и родственниками пострадавшей.

# Авария

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