Белоруска пострадала в смертельном ДТП в России

Гражданка Беларуси пострадала в аварии в Ставропольском крае России. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло недалеко от поселка Пятигорский. Водитель маршрутки при повороте не уступил дорогу ехавшему навстречу грузовику, и тот на полной скорости врезался в микроавтобус. На месте погибли шесть человек. Ранения получили четверо, в их числе и наша землячка. Белорусские дипломаты в России находятся в постоянном контакте с врачами и родственниками пострадавшей.