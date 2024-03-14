Французские аграрии атаковали резиденцию сенатора коммуны Креанси в Бургундии

Французские фермеры атаковали резиденцию сенатора коммуны Креанси в Бургундии. Аграрии обвиняют чиновника в поддержке сельхозполитики президента, против которой они выступают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навоз стал уже традиционным украшением местных улиц. А вот подобные рисунки появились, пожалуй, впервые. Протестующие оставили граффити с надписью: «На этот раз вы передадите послание Макрону». Ранее аграрии пытались высказать свои претензии французскому лидеру в лицо. В конце февраля демонстранты в Париже прорвались на выставку, куда приехал Макрон. Правда, диалог тогда не случился.

Противостояние между властями и фермерами продолжается и в Индии. В Нью-Дели прошла акция протеста, на которую собрались тысячи человек со всей страны. Активисты требуют повысить цены на сельхозпродукцию и смягчить законодательство для аграрного сектора. Представители фермерских союзов заявили о готовности расширить протесты, если правительство не пойдет навстречу. В частности, взять в блокаду столицу. Полиция готовится к возможным провокациям.

Харш Вардхан, заместитель комиссара полиции Нью-Дели:

Мы разместили на месте протеста огромное количество полицейских. Имеются достаточные силы, чтобы гарантировать, что шествие пройдет без каких-либо нарушений правопорядка и с минимальными нарушениями дорожного движения.

Протесты фермеров в Индии не утихают с февраля. Они стали серьезным испытанием для власти, так как проходят в преддверии всеобщих выборов.