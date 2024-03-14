Экс-послу США в РФ Салливану запрещен въезд в Россию

Министерство иностранных дел России заявило о запрете въезда в РФ для 227 американцев, имеющих отношение к разработке и проведению русофобской политики действующей администрации США. Об этом пишет ТАСС.

Эта мера принята в связи с расширением санкций США в отношении российских граждан. В этот список попали лица из исполнительной власти, бизнеса, средств массовой информации и научных кругов, регулярно выражающие враждебное отношение к России.

В общей сложности в «российский стоп-лист» вошли 2078 граждан США, среди которых официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, бывший посол США в России Джон Салливан и другие высокопоставленные чиновники и журналисты.