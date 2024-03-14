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Индийские фермеры проводят масштабную акцию протеста в Нью-Дели

14 марта 2024 13:58
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В Индии продолжается противостояние между властями и фермерами. В Нью-Дели проходит акция протеста, на которую собрались тысячи человек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийские фермеры проводят масштабную акцию протеста в Нью-Дели-1

Они требуют повысить цены на сельхозпродукцию и смягчить законодательство для аграрного сектора. Пикет носит мирный характер, но, как заявили представители фермерских союзов, они готовы перейти к более решительным действиям, если правительство не услышит их и не пойдет навстречу. В частности, взять в блокаду Нью-Дели.

Индийские фермеры проводят масштабную акцию протеста в Нью-Дели-4

Даршан Пал, член комитета Союза фермеров Индии:
В основном здесь собрались люди из трех штатов, но к нам присоединяются фермеры из остальных частей страны. Этой акцией мы хотим сказать властям, что добьемся своих целей. И мы к этому близки. Мы сможем окружить Дели, когда захотим, и наш фермерский союз получил на это одобрение от всех фермеров Индии.

Индийские фермеры проводят масштабную акцию протеста в Нью-Дели-7

Протесты фермеров, которые не утихают в стране с февраля, – самые масштабные и продолжительные за всю историю страны. Они стали серьезным испытанием для власти, так как проходят в преддверии всеобщих выборов. А аграрии являются весомой политической силой, потому что составляют большую часть избирателей.

# Акции протеста # Новости Индии

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