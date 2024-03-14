По информации Advance, в Украине растут страхи перед возможностью прорыва России к линии демаркации после захвата Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости.

Украина направляет существенные военные силы на оборону территорий к западу от Авдеевки, что свидетельствует о страхе возможного российского прорыва. Как пишет издание, Киеву все сложнее сохранять энтузиазм своих сторонников.

Если они увидят, что оборонительные рубежи Украины разрушаются, они могут настоять на переговорах. Потеря стратегически значимого для страны города в тот момент, при котором она находится в трудном положении, может привести к тому, что Россия сможет в кратчайшие сроки захватить стратегически важные узлы и населенные пункты.

Авдеевка, находящаяся на окраине Донецка, была полностью взята российскими войсками 17 февраля, что позволило отодвинуть оборонительную линию от Донецка и значительно укрепить его защиту от вражеских атак.