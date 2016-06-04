Француз пытался перевезти через границу оружие и взрывчатку, чтобы устроить теракт на чемпионате Европы по футболу

Новости Украины. Пограничная служба Украины задержала француза, который пытался перевезти через границу оружие и взрывчатку. Гражданин пятой республики собирался переправить к себе на родину несколько автоматов, около ста килограммов взрывчатого вещества и столько же детонаторов.

Сообщается, что весь этот арсенал планировали использовать экстремисты для терактов во Франции. Там, напомню, через неделю начинается чемпионат Европы по футболу. На него приедут миллионы туристов. В связи с чем охрану усилят почти в три раза. В обеспечении безопасности будет участвовать и спецназ из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.