Две авиакатастрофы в США: крушение потерпели военные самолеты, один летчик погиб

Новости США. Обстоятельства сразу двух авиакатастроф выясняют в США. Инциденты произошли с интервалом всего в несколько часов. В Колорадо, где чествовали выпускников академии ВВС США, во время авиашоу разбился истребитель F-16. Пилоту удалось отвести машину подальше от зрительских трибун, после чего летчик катапультировался.

Второе ЧП произошло близ американского штата Теннесси. По неустановленным пока причинам, палубный истребитель-бомбардировщик потерпел крушение во время отработки фигур высшего пилотажа. Летчик погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.