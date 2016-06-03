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Две авиакатастрофы в США: крушение потерпели военные самолеты, один летчик погиб

03 июня 2016 10:16
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Новости США. Обстоятельства сразу двух авиакатастроф выясняют в США. Инциденты произошли с интервалом всего в несколько часов. В Колорадо, где чествовали выпускников академии ВВС США, во время авиашоу разбился истребитель F-16. Пилоту удалось отвести машину подальше от зрительских трибун, после чего летчик катапультировался.

Второе ЧП произошло близ американского штата Теннесси. По неустановленным пока причинам, палубный истребитель-бомбардировщик потерпел крушение во время отработки фигур высшего пилотажа. Летчик погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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