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В пригороде Парижа под скоростным поездом взорвалась бомба

02 июня 2016 10:32
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Новости Франции. Небольшое взрывное устройство сработало под скоростным поездом рядом с вокзалом Нуази-ле-Сек во французском департаменте Сен-Сен-Дени.

По информации местных изданий, трое злоумышленников разместили на железнодорожных путях свертки с девятью устройствами, похожими на сигнальные железнодорожные петарды, которые используются для подачи сигнала машинисту в случае опасности.

Сотрудники станции успели убрать до проезда скоростного поезда все взрывные устройства, кроме одного. Поезд остановился, но буквально через десять минут смог продолжить движение.

К счастью, никто не пострадал. Пассажиры отделались испугом.

# Взрыв

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