В Эстонии мужчина 5 лет держал женщину в рабстве

Новости Эстонии. В Эстонии мужчина 5 лет держал рабыню. В течение этого времени 51-летняя женщина была заперта сначала в подвале дома, а после в неотапливаемой комнате.

По данным полиции, мужчина кормил её отбросами, постоянно бил и отбирал у неё всю пенсию по инвалидности и социальные пособия.

Установлено, что в курсе происходящего были также его близкие и знакомые. История раскрылась, когда преступника задержали по подозрению в других правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.