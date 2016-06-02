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В Эстонии мужчина 5 лет держал женщину в рабстве

02 июня 2016 11:06
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Новости Эстонии. В Эстонии мужчина 5 лет держал рабыню. В течение этого времени 51-летняя женщина была заперта сначала в подвале дома, а после в неотапливаемой комнате.

По данным полиции, мужчина кормил её отбросами, постоянно бил и отбирал у неё всю пенсию по инвалидности и социальные пособия.

Установлено, что в курсе происходящего были также его близкие и знакомые. История раскрылась, когда преступника задержали по подозрению в других правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Насилие

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