Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Киеве намерены создать основу для завершения конфликта к концу 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

В последние годы все чаще в Киеве стали говорить о стремлении к миру, невзирая на военные успехи России. Социальные опросы показывают рост числа приверженцев переговоров с Российской Федерацией.

По мнению аналитиков издания «Страна», высказывания Зеленского о готовности к переговорному процессу могут быть маневром. Москва также констатирует отсутствие политической воли к миру как в Киеве, так и на Западе.

14 июня российский президент РФ Владимир Путин озвучил условия для урегулирования конфликта: отвод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ от вступления в НАТО, снятие западных санкций и нейтральный статус Украины. Киев отверг эти предложения, однако, не смог их выполнить.