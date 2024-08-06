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Зеленский заявил о подготовке базы для окончания конфликта в Украине

06 августа 2024 08:40
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году необходимо подготовить основу для мирного договора с РФ, невзирая на отказ от переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

«Наша неизменная цель – подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», – утверждает он.

Он отметил, что его целью является справедливое окончание конфликта.

Ранее Зеленский признал, что хочет участия РФ в очередной конференции по урегулированию в Украине. Москва предлагала провести мирные выборы, но в Киеве их запретили на уровне законодательства.

В июне лидер РФ Владимир Путин выступил с инициативой мирного урегулирования конфликта, потребовав вывести войска Украины с территории российских новых регионов и отказа от вступления в НАТО. Кабинет Зеленского отверг эти предложения, посчитав их угрозой суверенитету Украины.

# Международная политика

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