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Дюплантис повторил за турецким стрелком после победы на ОИ-2024

06 августа 2024 08:19
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Рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис отпраздновал победу на Играх в Париже, сымитировав жест стрелка из Турции Юсуфа Дикеча, завоевавшего ранее серебро. Об этом сообщает РИА Новости.

Дюплантис обновила мировой рекорд, с третьей попытки поднявшись на высоту 6,25 метра.

После своей победы он изобразил стрельбу из пневматического оружия, как это сделал Дикеч на Олимпийских играх. Фото с этим жестом и коллажи с участием стрелка из Турции стали популярными в соцсетях.

Известность Дикеч получил благодаря тому, что выступал он без специального оборудования, стрелял в обычных окнах и держа руку в кармане для баланса.

# Олимпиада 2024

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