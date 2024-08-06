Дюплантис повторил за турецким стрелком после победы на ОИ-2024

Рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис отпраздновал победу на Играх в Париже, сымитировав жест стрелка из Турции Юсуфа Дикеча, завоевавшего ранее серебро. Об этом сообщает РИА Новости.

Дюплантис обновила мировой рекорд, с третьей попытки поднявшись на высоту 6,25 метра.

После своей победы он изобразил стрельбу из пневматического оружия, как это сделал Дикеч на Олимпийских играх. Фото с этим жестом и коллажи с участием стрелка из Турции стали популярными в соцсетях.

Известность Дикеч получил благодаря тому, что выступал он без специального оборудования, стрелял в обычных окнах и держа руку в кармане для баланса.