В Венесуэле на газовом заводе прогремело несколько взрывов. Основная версия – теракт

Новости Венесуэлы. Теракт на предприятии нефтяной компании в Венесуэле, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.
Новости Венесуэлы. Теракт на предприятии нефтяной компании в Венесуэле, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.
Два взрыва прогремели на участке газопровода, где расположен операционный центр и газозаправочный завод. В результате взрывов была выведена из строя система поставки топлива. Спасатели ликвидировали возникший пожар.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, жители близлежащих районов эвакуированы. Жертв и пострадавших нет.