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В Венесуэле на газовом заводе прогремело несколько взрывов. Основная версия – теракт

21 марта 2021 13:49
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Новости Венесуэлы. Теракт на предприятии нефтяной компании в Венесуэле, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.

В Венесуэле на газовом заводе прогремело несколько взрывов. Основная версия – теракт-1

Два взрыва прогремели на участке газопровода, где расположен операционный центр и газозаправочный завод. В результате взрывов была выведена из строя система поставки топлива. Спасатели ликвидировали возникший пожар.

В Венесуэле на газовом заводе прогремело несколько взрывов. Основная версия – теракт-4

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, жители близлежащих районов эвакуированы. Жертв и пострадавших нет.

# Взрыв # Фотофакт

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