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Франция победила Италию в матче Лиги наций

18 ноября 2024 06:45
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Сборная Франции по футболу победила команду Италии в игре Лиги наций УЕФА, пишет РИА Новости.

Поединок 17 ноября принимал Милан. Финальный счет – 3:1 в пользу «синих». У победившей стороны отметился голами Адриен Рабьо (на 2-й и 65-й минутах). А представитель Италии Гульельмо Викарио на 33-й минуте забил мяч в свои же ворота. Среди игроков «лазурной команды» отличился Андреа Камбьязо (на 35-й минуте).

Представители Франции, набрав 13 очков, смогли обойти футболистов Италии благодаря лучшей разнице мячей. Футболисты обеих команд продолжают выступление в четвертьфинале Лиги наций.

# Футбол

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