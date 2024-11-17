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Латвийские военные возводят противотанковые ежи на границе с Беларусью и Россией

17 ноября 2024 13:28
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Несмотря на продолжающиеся экономические трудности, Рига продолжает наживать себе новые проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские военные возводят противотанковые ежи на границе с Беларусью и Россией-2

Латвийские военные возводят оборонительные сооружения на границе с Беларусью и Россией. Противотанковые ежи и бетонные сооружения устанавливают у «Кургана дружбы», воздвигнутого в память о сотрудничестве в годы Великой Отечественной войны партизанских отрядов трех стран. Но, по словам министра обороны Латвии, такие меры предпринимаются в целях укрепления границы из-за так называемой угрозы с Востока. 

Ко всему прочему, глава оборонного ведомства анонсировал строительство крупнейшего в Балтии военного полигона в Селии. Это область Латвии, граничащая с Беларусью.

# Международная политика

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