На востоке Китая в результате нападения с ножом погибли 8 человек

Восемь человек погибли, еще 17 получили ранения в результате нападения с ножом в профессионально-техническом колледже на востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в институте искусств и технологий города Исин. По данным полиции, подозреваемый – 21-летний студент выпускного курса, который совершил нападение из-за того, что не получил аттестат, не сдав экзамены, а также был недоволен оплатой своей стажировки. Правоохранители возбудили дело по факту нападения, молодой человек был задержан на месте преступления и признал свою вину.