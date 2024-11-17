Прямой эфир

На востоке Китая в результате нападения с ножом погибли 8 человек

17 ноября 2024 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восемь человек погибли, еще 17 получили ранения в результате нападения с ножом в профессионально-техническом колледже на востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На востоке Китая в результате нападения с ножом погибли 8 человек-2

Инцидент произошел в институте искусств и технологий города Исин. По данным полиции, подозреваемый – 21-летний студент выпускного курса, который совершил нападение из-за того, что не получил аттестат, не сдав экзамены, а также был недоволен оплатой своей стажировки. Правоохранители возбудили дело по факту нападения, молодой человек был задержан на месте преступления и признал свою вину.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Курахово
17 ноября 2024 11:19

Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Курахово

Дмитрий Песков о разговоре Путина с Шольцем: деловой, детальный и весьма откровенный
17 ноября 2024 11:02

Дмитрий Песков о разговоре Путина с Шольцем: деловой, детальный и весьма откровенный

По всей Украине введён режим экстренных отключений электроэнергии
17 ноября 2024 10:40

По всей Украине введён режим экстренных отключений электроэнергии