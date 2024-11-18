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Франция и Великобритания разрешили удары в глубь РФ вслед за США

18 ноября 2024 06:09
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Париж и Лондон приняли решение разрешить Киеву наносить удары в глубь территории Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

По данным издания, с разрешения Франции и Британии Киевские власти могут применять для ударов по РФ ракеты SCALP/Storm Shadow.

The New York Times ранее информировала, что президент Штатов Джо Байден дал разрешение осуществлять атаки по объектам на территории России посредством тактических баллистических ракет ATACMS. В Министерстве обороны США данную информацию отказались прокомментировать.

# Международная политика # Джо Байден

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