Франция и Великобритания разрешили удары в глубь РФ вслед за США

Париж и Лондон приняли решение разрешить Киеву наносить удары в глубь территории Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

По данным издания, с разрешения Франции и Британии Киевские власти могут применять для ударов по РФ ракеты SCALP/Storm Shadow.

The New York Times ранее информировала, что президент Штатов Джо Байден дал разрешение осуществлять атаки по объектам на территории России посредством тактических баллистических ракет ATACMS. В Министерстве обороны США данную информацию отказались прокомментировать.