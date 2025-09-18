Трамп перегнал монарха Британии Карла III во время караула

Во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп снова прошел впереди короля Карла III на торжественной церемонии смены караула, как это было в 2019 году с королевой Елизаветой II. Об этом пишет РИА Новости.

Тогда в Букингемском дворце заявили, что такое его поведение не нарушает протокол.

Это уже вторая государственная поездка Трампа в страну.

В связи с этим в Лондоне планируются протесты, как и во время предыдущего визита. Однако, несмотря на внимание к поведению президента, они с королем выглядели расслабленными и обменивались шутками.

Фото: pixabay