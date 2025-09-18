Трамп несколько раз положил руку на спину монарха Карла III

Во время визита в Великобританию американский президент Дональд Трамп неоднократно клал руку на спину королю Карлу III, в том числе когда забирался на платформу перед военной торжественной церемонией в Виндзоре. Об этом пишет РИА Новости.

Подобные жесты были сделаны в 2019 году, когда Трамп обнял королеву Елизавету II, и тогда никаких возражений со стороны дворца не последовало.

Это уже вторая поездка Трампа в страну с государственным визитом. При этом В Лондоне планируются акции протеста, как и во время предыдущего визита.

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