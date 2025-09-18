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Рогов заявил, что в Украине все чаще Зеленского стали называть графом Дякулой

18 сентября 2025 12:39
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Рогов заявил, что в Украине все чаще Зеленского стали называть графом Дякулой-0

Президента Украины Владимира Зеленского все чаще и чаще называют «графом Дякулой». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его мнению, это прозвище связано с двумя причинами: с одной стороны, с образом вампира, обвиненного в убийстве своего народа, а с другой – с частым употреблением слова «спасибо» в адрес западных лидеров.

Рогов полагает, что постоянная признательность за поставки оружия, которые содействуют продолжению конфликта, делает сравнение с мифическим упырем символичным.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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