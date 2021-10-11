Франция не справляется с потоком мигрантов. Они используют страну как транзит в Англию

Новости Франции. Франция переживает тяжелый миграционный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нелегалы стали использовать страну как транзитный коридор, чтобы попасть в Британию.
Новости Франции. Франция переживает тяжелый миграционный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нелегалы стали использовать страну как транзитный коридор, чтобы попасть в Британию.
Как сообщила французская береговая охрана, только в 2021 году незаконно пересечь Ла-Манш пытались более 15 тысяч мигрантов. Это на 50 % больше, чем за весь 2020 год. Многие из тех, кто не смог пересечь Ла-Манш, застряли в стране. Пограничные службы и полиция просто не справляются с этим наплывом.
Проблема достигла таких масштабов, что Франция потребовала срочно начать переговоры между ЕС и Британией по миграционному соглашению. Главная претензия в том, что Англия должна была выделить средства на охрану морской границы с Францией. Париж призвал Лондон сдержать обещание и помочь в борьбе с потоками нелегалов. Однако Британия пока не торопится делать хоть какие-то шаги в этом направлении.