Франция не справляется с потоком мигрантов. Они используют страну как транзит в Англию

Новости Франции. Франция переживает тяжелый миграционный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нелегалы стали использовать страну как транзитный коридор, чтобы попасть в Британию.

Как сообщила французская береговая охрана, только в 2021 году незаконно пересечь Ла-Манш пытались более 15 тысяч мигрантов. Это на 50 % больше, чем за весь 2020 год. Многие из тех, кто не смог пересечь Ла-Манш, застряли в стране. Пограничные службы и полиция просто не справляются с этим наплывом.