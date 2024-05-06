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Франция направила в Украину войска Иностранного легиона

06 мая 2024 07:09
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Франция перебросила солдат своего Иностранного легиона в Украину для оказания поддержки 54-й специализированной бригаде ВСУ, говорится в статье Стивена Брайена в Asia Times. Об этом пишет РИА Новости.

Первая группировка войск уже участвует в боях с российскими частями в Донбассе. Вопрос о том, как отреагирует Россия на прибавление французских войск в зоне СВО, остается открытым. По информации агентства, в Украину прибыли 13 387 зарубежных наемников, из них 5 962 были уничтожены. Большинство ликвидированных наемников прибыли из Польши, Грузии и США.

# Международная политика

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