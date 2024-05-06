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Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила

06 мая 2024 07:00
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Финляндия собирается строить завод по выпуску тротила в связи с дефицитом взрывчатки в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Это связано с военной операцией России в Украине. В Европе есть только одно предприятие по изготовлению тротила в Польше, но его производственная мощь не отвечает спросу.
 
С другой стороны, несмотря на усиление деятельности НАТО у западных границ, Россия по-прежнему заявляет, что она не представляет угрозы другим странам.

Ранее российский президент Владимир Путин вновь подтвердил, что РФ не планирует нападения на страны альянса, и настоятельно призвал Запад к диалогу.

# Оружие и боеприпасы

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