Финляндия собирается строить завод по выпуску тротила в связи с дефицитом взрывчатки в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Это связано с военной операцией России в Украине. В Европе есть только одно предприятие по изготовлению тротила в Польше, но его производственная мощь не отвечает спросу.



С другой стороны, несмотря на усиление деятельности НАТО у западных границ, Россия по-прежнему заявляет, что она не представляет угрозы другим странам.

Ранее российский президент Владимир Путин вновь подтвердил, что РФ не планирует нападения на страны альянса, и настоятельно призвал Запад к диалогу.