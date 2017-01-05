Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус

Новости Великобритании. Необычную картину на днях наблюдал гость британской столицы. Лошадь пыталась зайти в автобус, дверь которого была открыта.



Как выяснилось позже, офицер конной полиции Дэн Смит бросился на помощь мужчине, которому стало плохо в рейсовом автобусе. А его конь Инвиктор решил от хозяина не отставать и попытался пойти за ним.

Полицейский не без гордости отметил: Инвиктор показал, что он – надежный член команды.

Дэн Смит, полицейский:

Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось.