Прямой эфир

Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус

05 января 2017 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Необычную картину на днях наблюдал гость британской столицы. Лошадь пыталась зайти в автобус, дверь которого была открыта.

Как выяснилось позже, офицер конной полиции Дэн Смит бросился на помощь мужчине, которому стало плохо в рейсовом автобусе. А его конь Инвиктор решил от хозяина не отставать и попытался пойти за ним.

Полицейский не без гордости отметил: Инвиктор показал, что он – надежный член команды.

Дэн Смит, полицейский:
Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось.

Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус-1



«Весьма странная картина», так назвал инцидент очевидец Саймон Кроуфорд, произвела фурор в социальный сетях. Тысячи пользователей отметили фото понравившееся, еще больше – поделились картинкой на своих страничках.

Напомним, летом прошлого года москвичи и гости города стали свидетелями необычной воскресной прогулки.

Слониха спокойно бродила недалеко от Белорусского вокзала и разрешала себя сфотографировать (здесь подробности).

# Фотофакт # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии
05 января 2017 15:21

Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии

Смертоносный смог в Китае каждый час уносит жизни 180 человек
05 января 2017 13:24

Смертоносный смог в Китае каждый час уносит жизни 180 человек

Из-за осадков и ураганного ветра на севере Германии объявлен режим чрезвычайного положения
05 января 2017 13:22

Из-за осадков и ураганного ветра на севере Германии объявлен режим чрезвычайного положения