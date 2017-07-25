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В Италии сильнейшая засуха: воду в жилые дома планируют подавать 8 часов в день

25 июля 2017 12:08
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Новости Италии. Италия страдает от сильнейшей за несколько столетий засухи. На территории всей республики дождей не было уже около 2 месяцев, а температура воздуха значительно превышает средние показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озеро Брачанно – основной источник самого необходимого для жизни ресурса – обмелело. Из-за этого без воды могут остаться свыше полутора миллионов жителей Рима. Власти Италии в целях экономии планируют ввести запрет на откачку воды из озера, а также сократить ее подачу в жилые дома до 8 часов в день.

Тем временем, на территории самого маленького государства в мире – Ватикана – начали принимать экстренные меры. Там впервые отключили все фонтаны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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