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Эпидемия гриппа охватила шесть крупных городов Литвы: 135 школ закрыли на карантин

08 февраля 2018 10:59
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Новости Литвы. В Литве свирепствует грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпидемия уже охватила шесть крупных городов и половину муниципалитетов страны. И ее масштабы продолжают расти.

Эпидемия гриппа охватила шесть крупных городов Литвы: 135 школ закрыли на карантин-1

Только за минувшую неделю в больницы поступили почти 300 пациентов. Карантин объявлен в 135-ти школах, а это 13 % от всех общеобразовательных учебных заведений Литвы. Чтобы инфекция не распространялась, отменяют массовые мероприятия.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Мариамполе: 262 случая на 10 тысяч жителей. В Вильнюсе эпидемия пока не объявлена.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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