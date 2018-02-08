Эпидемия гриппа охватила шесть крупных городов Литвы: 135 школ закрыли на карантин

Новости Литвы. В Литве свирепствует грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпидемия уже охватила шесть крупных городов и половину муниципалитетов страны. И ее масштабы продолжают расти.

Только за минувшую неделю в больницы поступили почти 300 пациентов. Карантин объявлен в 135-ти школах, а это 13 % от всех общеобразовательных учебных заведений Литвы. Чтобы инфекция не распространялась, отменяют массовые мероприятия.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Мариамполе: 262 случая на 10 тысяч жителей. В Вильнюсе эпидемия пока не объявлена.