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Два крупнейших аэропорта ОАЭ частично приостановили полёты из-за сильного тумана

08 февраля 2018 11:31
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Новости Беларуси. Сильный туман парализовал работу двух крупнейших аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два крупнейших аэропорта ОАЭ частично приостановили полёты из-за сильного тумана-1

Вылеты и прилеты в воздушных гаванях Дубаи и Абу-Даби частично приостановлены. Многие выполняются с задержкой.

Так, самолет из Абу-Даби, который должен был приземлиться в Минске в 12.40, опаздывает на несколько часов. В общей сложности, изменения в расписании коснулись 80-ти международных авиарейсов.

# Авиасообщение # Фотофакт

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