Два крупнейших аэропорта ОАЭ частично приостановили полёты из-за сильного тумана

Новости Беларуси. Сильный туман парализовал работу двух крупнейших аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вылеты и прилеты в воздушных гаванях Дубаи и Абу-Даби частично приостановлены. Многие выполняются с задержкой.

Так, самолет из Абу-Даби, который должен был приземлиться в Минске в 12.40, опаздывает на несколько часов. В общей сложности, изменения в расписании коснулись 80-ти международных авиарейсов.