Фотофакт: 12 снимков мощного землетрясения в Мексике

Новости Мексики. 19 сентября в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой не менее 7 баллов. После мощного природного бедствия были зафиксированы более десяти афтершоков, сила некоторых достигала четырех баллов.

Число погибших в стране из-за землетрясения растет. Более 220 человек стали жертвами природы. В столице страны – Мехико объявлен режим чрезвычайного положения.

Из-за обрушения школы погибли десятки детей – здесь подробнее.

Мы собрали кадры мощного землетрясения, которое разрушило здания и унесло жизни сотен жителей страны.