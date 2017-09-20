Прямой эфир

Фотофакт: 12 снимков мощного землетрясения в Мексике

20 сентября 2017 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. 19 сентября в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой не менее 7 баллов. После мощного природного бедствия были зафиксированы более десяти афтершоков, сила некоторых достигала четырех баллов.

Число погибших в стране из-за землетрясения растет. Более 220 человек стали жертвами природы.  В столице страны – Мехико объявлен режим чрезвычайного положения.  

Из-за обрушения школы погибли десятки детей – здесь подробнее.

Мы собрали кадры мощного землетрясения, которое разрушило здания и унесло жизни сотен жителей страны.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в метро
20 сентября 2017 08:50

В Великобритании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в метро

В Италии мигрантам предложили работать с археологами
20 сентября 2017 08:47

В Италии мигрантам предложили работать с археологами

Австралийская полиция заявила о неизбежности крупного теракта в Сиднее
20 сентября 2017 08:44

Австралийская полиция заявила о неизбежности крупного теракта в Сиднее