«Погибли маленькие дети, много пропавших»: мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 220 человек

Новости Мексики. Более 220 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике. Его магнитуда составила не менее 7 баллов, а после были зафиксированы множественные афтершоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за подземных толчков обрушились десятки зданий. В Мехико рухнула школа.

Энрике Пенья Ньето, президент Мексиканских Соединенных Штатов:

Это частная школа, где обрушилась значительная часть здания. К сожалению, погибли маленькие дети первого, второго класса, некоторые из средней школы. Найдено уже 30 тел. Много пропавших. Сейчас здесь работают более 500 человек из армии и морских пехотинцев.