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«Погибли маленькие дети, много пропавших»: мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 220 человек

20 сентября 2017 08:15
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Новости Мексики. Более 220 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике. Его магнитуда составила не менее 7 баллов, а после были зафиксированы множественные афтершоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Погибли маленькие дети, много пропавших»: мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 220 человек-1

Из-за подземных толчков обрушились десятки зданий. В Мехико рухнула школа.

«Погибли маленькие дети, много пропавших»: мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 220 человек-3

Энрике Пенья Ньето, президент Мексиканских Соединенных Штатов:
Это частная школа, где обрушилась значительная часть здания. К сожалению, погибли маленькие дети первого, второго класса, некоторые из средней школы. Найдено уже 30 тел. Много пропавших. Сейчас здесь работают более 500 человек из армии и морских пехотинцев.

Поисково-спасательные операции развернуты в 6 штатах. Под грудами бетона и стекла ищут выживших. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение. Ранее сообщалось, что без света остались почти 5 миллионов человек.

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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