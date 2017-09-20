«Погибли маленькие дети, много пропавших»: мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 220 человек

Новости Мексики. Более 220 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике. Его магнитуда составила не менее 7 баллов, а после были зафиксированы множественные афтершоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Более 220 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике. Его магнитуда составила не менее 7 баллов, а после были зафиксированы множественные афтершоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за подземных толчков обрушились десятки зданий. В Мехико рухнула школа.
Энрике Пенья Ньето, президент Мексиканских Соединенных Штатов:
Это частная школа, где обрушилась значительная часть здания. К сожалению, погибли маленькие дети первого, второго класса, некоторые из средней школы. Найдено уже 30 тел. Много пропавших. Сейчас здесь работают более 500 человек из армии и морских пехотинцев.
Поисково-спасательные операции развернуты в 6 штатах. Под грудами бетона и стекла ищут выживших. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение. Ранее сообщалось, что без света остались почти 5 миллионов человек.