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В Италии мигрантам предложили работать с археологами

20 сентября 2017 08:47
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Новости Италии. Инициатива будет осуществляться на базе соглашения о реализации социального проекта по адаптации и интеграции беженцев в итальянское общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии мигрантам предложили работать с археологами-1

Для начала планируют привлечь 20-25 человек. Прежде чем включиться в процесс на раскопках, им будет необходимо пройти специальный курс подготовки, в том числе прослушать лекции по истории этрусской цивилизации.

# Фотофакт # Беженцы # гнт

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