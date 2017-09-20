В Италии мигрантам предложили работать с археологами

Новости Италии. Инициатива будет осуществляться на базе соглашения о реализации социального проекта по адаптации и интеграции беженцев в итальянское общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для начала планируют привлечь 20-25 человек. Прежде чем включиться в процесс на раскопках, им будет необходимо пройти специальный курс подготовки, в том числе прослушать лекции по истории этрусской цивилизации.